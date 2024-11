Venezia, Spahija: "Ennis? Si è visto cosa vale per noi"

A margine della rimonta vincente (93-100 d.t.s) sul campo del Lietkabelis, così ha parlato ai canali ufficiali orogranata il coach Neven Spahija: "Non abbiamo mai mollato per 40' minuti e oltre. Ci abbiamo sempre creduto, con fiducia l’uno nell’altro. Verso la fine della partita abbiamo trovato la migliore chimica. Sono molto felice perché ultimamente abbiamo avuto infortuni nei giocatori esterni. Oggi Tyler Ennis è tornato con noi e si è visto cosa vale per noi (10 punti, 5 rimbalzi e 5 assist, nda). Nel secondo tempo abbiamo giocato meglio in difesa. In attacco abbiamo avuto problemi per la mancanza di guardie, ultimamente portiamo le partite a finali punto a punto grazie alla nostra difesa. Nell’overtime loro hanno perso energia e noi cambiavamo sistematicamente. Lietkabelis non ha trovato soluzioni offensive contro la nostra difesa, abbiamo grandi corpi e li abbiamo usati bene".