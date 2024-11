SPAHIJA FA I COMPLIMENTI A VENEZIA: "PRESTAZIONE ENORME"

Dopo la vittoria con il Turk Telekom coach Neven Sphajia ha distribuito complimenti per la Reyer Venezia. "Congratulazioni ai nostri giocatori per l'effort meraviglioso messo in campo stasera. Per noi oggi tutto è stato difficile, ma se tieni un avversario come questo a 67 punti, distribuisci 24 assist, catturi 50 rimbalzi e segni 75 punti fai qualcosa di enorme. Dobbiamo migliorare le percentuali di tiro, ma quando non funziona bisogna vincere in difesa. Loro avevano grande fisicità, ma anche noi. Possiamo rispondere alla fisicità, abbiamo preso 50 rimbalzi, non ricordo un tale numero da tempo. L'infortunio di Fernandez sarà valutato nelle prossime ore. In futuro abbiamo bisogno di fare punti da fuori, ma siamo duri e giochiamo bene in difesa".