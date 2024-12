Scafati, Sorokas: "Pilot? È molto attento ai dettagli"

Ospite, negli studi di Stile TV, durante la trasmissione "Canestro", Paulius Sorokas ha presentato così la sfida tra la sua Givova Scafati e la capolista Trento (domenica 8, ore 17.30, Beta Ricambi Arena PalaMangano): "Dobbiamo essere più combattivi. Può succedere di sbagliare tanti tiri, ma non può accadere che sbagliamo atteggiamento e perdiamo in resilienza e costanza. Dobbiamo migliorare la tenuta mentale". Sarà anche la prima sfida dei campani allenata da Stefano Pilot: "È molto attento ai dettagli: sono proprio i dettagli che dobbiamo perfezionare soprattutto nelle gare in trasferta. Dobbiamo creare vantaggi e trovare tiri migliori".