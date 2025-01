Virtus, valutazioni su Sneed come sostituto di Clyburn

Stando a quanto riportato da Repubblica (ed. Bologna), tra i profili seguiti con maggiore attenzione dalle Vu Nere per sopperire alle almeno 10 settimane di stop di Will Clyburn ci sarebbe Xavier Sneed. L'ex Brindisi, attualmente sotto contratto col Bnei Herzliya in Israele (20.9 punti, 2.0 assist e 2.9 rimbalzi di media in campionato), è un'alternativa ritenuta più appetibile a eventuali "scarti" di NBA e G League, ma la società israeliana avrebbe fatto inizialmente muro. In attesa dell'assemblea dei soci e del relativo aumento di capitale, la Virtus continua a monitorare la situazione, anche in attesa del responso degli esami di Ante Zizic (borsite al gomito).