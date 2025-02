Reggio Emilia, Smith: "Trento è stata impressionante finora"

Intervistato da La Gazzetta di Reggio, Jamar Smith si è raccontato alla vigilia della sfida con Trento, valevole per i quarti di finale della Frecciarossa Final Eight 2025: "In questo momento mi sento decisamente bene, fisicamente in salute. Dopo un infortunio, al di quello che è il recupero prettamente clinico, ci sono sempre step mentali da fare per tornare ad avere la piena forma. Ora sto bene e continuerò come sempre ad allenarmi duramente. Le vittorie con Pektim Spor e Treviso? Sicuramente vincere delle partite in rimonta, nei minuti finali, è qualcosa che ti può aiutare ad avere maggiore fiducia in te stesso e nei compagni. Penso inoltre che la nostra squadra abbia tanti giocatori che possono fare "le giocate". Coppa Italia? Sicuramente arrivare con queste ultime vittorie consecutive alla Coppa Italia ci porta energia positiva e belle sensazioni, ora la sfida è cercarle di mantenerle vive anche nella prossima sfida. Trento è stata impressionante finora, è una squadra composta da tanti ottimi giocatori e credo anche molto ben allenata: giocano con spaziature sempre ottime, tempistiche eccellenti, fanno tutti il passaggio giusto, le giocate giuste e tante altre piccole cose".