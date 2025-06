Eurobasket F, Slovenia-Lituania 71-77: Jocyte e Sinickaite decisive

Nella sfida che ha inaugurato il gruppo B di Eurobasket 2025, il PalaDozza di Bologna ha visto la vittoria tirata della Lituania: avanti in doppia cifra nel primo tempo, sotto di 3 (55-52) nel finale di 3° quarto, più profonda ed esperta nel finaleDecisiva la prova di Juste Jocyte (17 punti e 6 assist): classe 2005, 5° scelta all'ultimo Draft WNBA, prima teenager a essere selezionata dalla Lega dal 2008, compagna di Cecilia Zandalasini alle Golden State Valkyries. Alla Slovenia del CT Dikaloulakos (coach di Schio nelle ultime 4 stagioni) non basta la doppia doppia dominante da 25 punti e 16 rimbalzi di Jessica Shepard (21.3 punti e 14.3 rimbalzi di media nelle qualificazioni, di ritorno in Italia nella prossima stagione a Schio dopo le esperienze a Sassari e Venezia): domani sera (21, sempre al PalaDozza) affronterà le nostre Azzurre.