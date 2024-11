Venezia, Simms: "Giochiamo con cuore, durezza e altruismo"

Dopo aver rimontato dal -18 i lituani del Lietkabelis nel Round 9 di EuroCup (93-100 d.t.s), al sito della Reyer Venezia ha parlato Aamir Simms (5 punti, 8 rimbalzi e 5 assist in 23'): "Non molliamo mai, lo stiamo dimostrando dall’inizio dell’anno. Giochiamo con cuore, durezza e altruismo e questo ci permette di vincere partite come questa. La nostra squadra ha grande mentalità, se continuiamo così usciremo dalla tempesta. Nell’overtime avevo la sensazione che non potevamo perdere. Quando si forza l'extra time dopo una gara in cui sei stato sempre sotto, solitamente vinci perché ti porti avanti l’inerzia della rimonta. Noi eravamo più freschi e abbiamo sfruttato bene la fiducia che ci siamo costruiti con la rimonta. Abbiamo dimostrato tutti di volere questa vittoria".