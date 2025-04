Milano, nel 2025/26 Mirotic potrebbe fare spazio a TJ Shorts

Che TJ Shorts, play di Paris Basketball in scadenza di contratto coi francesi il 30 giugno 2025, non faccia parte del prossimo roster dei transalpini, è ormai considerato una certezza. Le notizie dalla Francia, confermate da La Prealpina, individuerebbero l'EA7 Emporio Armani Milano come in pole position nelle trattative per il 27enne di passaporto macedone. Un modo per "assorbire" un contratto pesante come quello che chiederebbe Shorts potrebbe essere l'uscita di Mirotic (contratto firmato nel 2023 è 2+1, con uscita esercitabile dal giocatore): l'interesse e l'apprezzamento per Niko da parte dell'Hapoel Tel Aviv è risaputo.