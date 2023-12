Basket, Serie A: Milano supera Varese, cadono Trento e Tortona  

BASKET

L’Olimpia trionfa in trasferta 74-70, Dolomiti sconfitta 86-78 a Treviso: Cremona piega 83-67 la Bertram

© IPA Nella dodicesima giornata di Serie A di basket vince l’Olimpia Milano, 74-70 sul campo di Varese. Per l’Armani decisivo il solito Shields, autore di una prova da 25 punti: non bastano alla Openjobmetis i 19 di Hanlan. Crolla la Dolomiti Energia Trentino, 86-78 in casa di Treviso: a trascinare la Nutribullet un super Bowman da 23 punti. Sconfitta anche per Tortona, che deve arrendersi sull’83-67 in trasferta contro la Vanoli Cremona.

TABELLINO

Openjobmetis Varese-EA7 Emporio Armani Milano 70-74

Parziali: 18-17, 39-39, 57-56.

Openjobmetis Varese: Spencer 10 (5/8, 0/1 tl), Hanlan 19 (6/13, 1/4, 4/4 tl), Brown 11 (1/2, 3/8), Shahid 7 (1/2, 1/3, 2/3 tl), McDermott 10 (2/2, 2/6); Woldetensae 4 (2/3, 0/3), Librizzi 6 (2/3 da 3), Ulaneo 3 (1/3, 1/3 tl). N.e.: Zhao, Virginio. All.: Bialaszewski.

EA7 Emporio Armani Milano: Melli 8 (4/8, 0/1, 0/2 tl), Shields 25 (4/7, 5/9, 2/3 tl), Poythress 6 (3/6, 0/1 tl), Tonut 8 (2/5, 0/1, 4/4 tl), Flaccadori (0/3, 0/1); Bortolani 7 (2/3 da 3, 1/1 tl), Hall 7 (2/6, 0/3, 3/3 tl), Hines 9 (4/5, 1/2 tl), Baron (0/3), Caruso 4 (2/4, 0/2). N.e.: Kamagate, Miccoli. All.: Fioretti.

VANOLI CREMONA-BERTRAM YACHTS DERTHONA TORTONA 83-67

Crolla ancora Tortona, sconfitta 83-67 sul campo di Cremona. Weems si mette subito in azione per gli ospiti in avvio, ma il grande lavoro difensivo della Vanoli porta il primo quarto a chiudersi sul 18-18. La difesa dei lombardi funziona ancora meglio nei dieci minuti successivi, con il solo Obasohan a riuscire a fare male a Cremona. Zanotti e McCullough trovano più volte la via del canestro, con il primo tempo che si chiude sul 40-31 in favore dei padroni di casa. Zanotti si scatena al rientro in campo dopo l’intervallo, ma i piemontesi rimangono sotto le dieci lunghezze di distacco a dieci minuti dalla fine, sul 62-53 (aggrappati a Baldasso). Nell’ultimo quarto Denegri scrive la parola “fine” al match, con due triple consecutive pesantissime a pochi minuti dal termine. Vince Cremona 83-67 e registra la sesta vittoria stagionale. Settima sconfitta per Tortona, al netto di cinque successi.

TABELLINO

Vanoli Cremona-Bertram Yachts Derthona Tortona 83-67

Parziali: 18-18, 40-31, 62-53.

Vanoli Cremona: Pecchia 7 (2/5, 3/4 tl), McCullough 9 (3/4, 1/4), Golden 9 (4/8, 1/2 tl), Denegri 11 (1/2, 3/6), Adrian 8 (4/7, 0/1, 0/2); Zegarowski 6 (1/4, 1/3, 1/2 tl), Eboua, Lacey 8 (1/4, 2/4), Piccoli 1 (1/2 tl), Zanotti 17 (7/7, 0/1, 3/3 tl). All.: Cavina.

Bertram Yachts Derthona Tortona: Candi 2 (0/3, 0/1, 2/2 tl), Weems 9 (1/4, 1/2, 2/2 tl), Thomas 10 (4/5, 2/4 tl), Noua 4 (2/4, 0/2), Baldasso 12 (3/3, 2/10); Strautins 9 (1/1, 1/4, 4/5 tl), Obasohan 13 (3/4, 0/2, 7/9 tl), Zerini (0/1 da 3), Severini 6 (0/1, 2/5). N.e.: Tandia, Baldi, Errica. All.: Ramondino.