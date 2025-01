Grazie ai 17 punti messi a referto contro Trieste, Shavon Shields è entrato a far parte della top 25 storica dell'EA7 Emporio Armani Milano per punti segnati. Superati Sasha Djordjevic e Pietro Montecchi, il danese nato nel Kansas è ora a quota 1784 punti in 4 stagioni e mezzo in maglia biancorossa.