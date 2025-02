Danimarca-Finlandia, Shields e Lundberg non bastano

Con una sola vittoria nelle precedenti 5 giornate, a poco sarebbe servita una vittoria alla Danimarca. Contro la Finlandia è arrivata la 5° sconfitta su 6 nel gruppo G di qualificazione a EuroBasket 2025: nel 77-83 di Farum, 19 punti (6/12 al tiro), 6 rimbalzi e 6 assist per Iffe Lundberg, 11 punti (4/10 dal campo) e 7 rimbalzi per Shavon Shields. Per i finnici, qualificati alla fase finale come paese ospitante, 5 punti in 17' della guardia di Scafati Edon Maxhuni.