Sfairopoulos: "Eurolega-NBA? Spero che tutto vada per il meglio"

Tramite i media serbi, anche al coach della Stella Rossa è stato chiesto un parere sulle dinamiche che stanno determinando il futuro della pallacanestro europea: "L'Eurolega si è sviluppata in una competizione di altissima qualità, molto competitiva. Sono arrivati un numero maggiore di sponsor e di persone interessate. L'NBA è in Europa per creare una lega e trovare una soluzione tra la FIBA ed Eurolega. Questo è molto positivo per il basket: la cosa più importante è che facciamo del nostro meglio per avere una competizione che rappresenterà tutto il basket europeo, compresi i campionati nazionali e regionali. Spero che tutto vada per il meglio: lo sport è al di sopra di tutti noi e la storia sarà il nostro giudice".