Serie A: la Fortitudo s’impone 80-67 a Cantù

BASKET

Nell’anticipo della 14esima giornata di Serie A di basket la Fortitudo Bologna è corsara 80-67 sul campo di Cantù e ottiene la terza vittoria consecutiva in campionato. Dopo un primo tempo molto equilibrato (42-41 per gli emiliani) la formazione ospite trova lo strappo decisivo nel terzo quarto: Banks e Palumbo trascinano la Lavoropiù sul +15. Il margine viene così gestito da Bologna; i lombardi restano distanti e sono costretti a soccombere.

Una splendida terza frazione di gioco consente alla Fortitudo di sbancare il PalaDesio e di trovare la terza vittoria consecutiva in campionato. È l’equilibrio a farla da padrone in avvio: 10 pari dopo cinque minuti. Cantù trova un mini break (15-10), ma il botta e risposta in lunetta tra Banks e Procida sancisce il primo quarto sul punteggio di 19-16. Nel secondo periodo è Woodard a spingere i canturini fino al +6 (27-21), ma Baldasso dall’arco rimette in scia la formazione ospite. Il vantaggio dell’Acqua S. Bernardo si ripropone con la tripla di Leunen, ma prima Banks e Totè e poi Whiters e Palumbo suonano però la carica per Bologna, che ha la forza pure di mettere il naso avanti, con Whiters e Palumbo a firmare il 41-42 che chiude il secondo periodo di gioco. Banks, Hunt e Sabatini firmano il 46-53 nel break favorevole agli emiliani all’inizio del terzo quarto. Cantù non riesce a reagire e Bologna scappa: Palumbo firma il 46-59. Procida spezza il parziale, ma è un monologo ospite: Withers archivia un eccellente terzo periodo sul 51-66. Baldasso e Totè continuano a colpire la difesa di Cantù nell’ultima frazione. La Torre ricuce fino al -14, ma è ormai troppo tardi. La Fortitudo stacca Cantù e si porta a 10 punti in classifica