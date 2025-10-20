Serie A: Bologna crolla al PalaDozza, una super Cremona vince 86-69

La Vanoli gioca un Monday Night eccellente, annullando i Campioni d’Italia in carica sul loro parquet
È una bella vittoria della Vanoli Cremona a chiudere la 3ª giornata della Serie A di basket. La squadra di Brotto piega a sorpresa 86-69 la Virtus Olidata Bologna nel Monday Night e trova così il secondo successo nel suo campionato. Al PalaDozza i lombardi vivono una serata splendida, salendo in cattedra nel secondo quarto e non lasciando mai alcuna speranza di rientro ai Campioni d’Italia in carica. Durham assoluto protagonista con 17 punti.
VIRTUS OLIDATA BOLOGNA-VANOLI BASKET CREMONA 69-86
Al PalaDozza va in scena il Monday Night tra Bologna e Cremona, sfida che chiude la terza giornata di campionato e che vede una partenza frizzante da parte di ambo le squadre. A prendere il comando del gioco dopo un equilibrio iniziale è quindi la Virtus, complice anche un paio di problemi fisici in casa Vanoli: Veronesi e Casarin sono costretti a uscire dal campo per qualche minuto. Alston ed Edwards trascinano allora le V Nere sul 23-19 di fine primo quarto, nel quale a scaldare gli animi dei tifosi di casa è soprattutto una poderosa schiacciata a canestro di Saliou Niang. Nel secondo parziale gli ospiti riescono però a rientrare sul -1 con l’incredibile tripla segnata da metà campo da Casarin e poi a passare al sorpasso grazie al canestro di Grant. Ivanovic chiama quindi un time-out per risvegliare i suoi, ma a continuare a colpire è sempre Cremona, che tocca il +11 e si presenta all’intervallo sul 41-30. Bologna scivola poi a -19 al ritorno sul parquet, con la Vanoli che riesce quindi a mettere a segno un clamoroso 28-0 di parziale a cavallo tra i due quarti. Willis e compagni continuano ad azzannare la preda con ferocia e volano via sul +30. A dieci minuti dal termine il tabellone recita allora 73-50 per la formazione di Brotto, risultato che cambia poi nell’86-69 finale, nonostante un ultimo disperato tentativo di rimonta della Virtus. Cremona trova quindi la seconda vittoria del suo campionato e sale a 4 punti, agganciando proprio Bologna. Sorride Brescia, che, alla luce di questo risultato, resta capolista in solitaria (6 punti).
IL TABELLINO
VIRTUS OLIDATA BOLOGNA-VANOLI BASKET CREMONA 69-86 (23-19, 30-41, 50-73)
Virtus Olidata Bologna – Edwards 8 (4/8, 0/6, 0/0 tl), Taylor 8 (1/1, 1/5, 3/3 tl), Alston 8 (1/3, 2/4, 0/0 tl), Jallow 9 (1/2, 1/1, 4/4 tl), Diouf 8 (3/4, 0/0, 2/4 tl); Pajola 3 (0/0, 1/4, 0/0 tl), Niang 8 (3/3, 0/0, 2/3 tl), Accorsi 3 (0/0, 1/1, 0/0 tl), Hackett 4 (2/2, 0/1, 0/0 tl), Diarra 2 (1/2, 0/0, 0/0 tl), Akele 7 (2/5, 1/1, 0/1 tl), Vildoza 1 (0/1, 0/2, 1/2 tl). All.: Ivanovic
Vanoli Basket Cremona – Anigbogu 0 (0/1, 0/0, 0/0 tl), Willis 14 (1/3, 3/7, 3/4 tl), Veronesi 11 (1/2, 3/4, 0/0 tl), Durham 17 (4/5, 2/3, 3/4 tl), N'Diaye 11 (4/5, 1/3, 0/0 tl); Jones 11 (2/3, 1/3, 4/4 tl), Casarin 10 (3/8, 1/1, 1/2 tl), Grant 9 (3/4, 1/2, 0/2 tl), Burns 3 (0/2, 1/1, 0/0 tl), Galli. All.: Brotto