Serie A: Bologna crolla al PalaDozza, una super Cremona vince 86-69

Al PalaDozza va in scena il Monday Night tra Bologna e Cremona, sfida che chiude la terza giornata di campionato e che vede una partenza frizzante da parte di ambo le squadre. A prendere il comando del gioco dopo un equilibrio iniziale è quindi la Virtus, complice anche un paio di problemi fisici in casa Vanoli: Veronesi e Casarin sono costretti a uscire dal campo per qualche minuto. Alston ed Edwards trascinano allora le V Nere sul 23-19 di fine primo quarto, nel quale a scaldare gli animi dei tifosi di casa è soprattutto una poderosa schiacciata a canestro di Saliou Niang. Nel secondo parziale gli ospiti riescono però a rientrare sul -1 con l’incredibile tripla segnata da metà campo da Casarin e poi a passare al sorpasso grazie al canestro di Grant. Ivanovic chiama quindi un time-out per risvegliare i suoi, ma a continuare a colpire è sempre Cremona, che tocca il +11 e si presenta all’intervallo sul 41-30. Bologna scivola poi a -19 al ritorno sul parquet, con la Vanoli che riesce quindi a mettere a segno un clamoroso 28-0 di parziale a cavallo tra i due quarti. Willis e compagni continuano ad azzannare la preda con ferocia e volano via sul +30. A dieci minuti dal termine il tabellone recita allora 73-50 per la formazione di Brotto, risultato che cambia poi nell’86-69 finale, nonostante un ultimo disperato tentativo di rimonta della Virtus. Cremona trova quindi la seconda vittoria del suo campionato e sale a 4 punti, agganciando proprio Bologna. Sorride Brescia, che, alla luce di questo risultato, resta capolista in solitaria (6 punti).