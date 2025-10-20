Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Basket
SERIE A

Serie A: Bologna crolla al PalaDozza, una super Cremona vince 86-69

La Vanoli gioca un Monday Night eccellente, annullando i Campioni d’Italia in carica sul loro parquet

20 Ott 2025 - 22:01

È una bella vittoria della Vanoli Cremona a chiudere la 3ª giornata della Serie A di basket. La squadra di Brotto piega a sorpresa 86-69 la Virtus Olidata Bologna nel Monday Night e trova così il secondo successo nel suo campionato. Al PalaDozza i lombardi vivono una serata splendida, salendo in cattedra nel secondo quarto e non lasciando mai alcuna speranza di rientro ai Campioni d’Italia in carica. Durham assoluto protagonista con 17 punti.

VIRTUS OLIDATA BOLOGNA-VANOLI BASKET CREMONA 69-86

Al PalaDozza va in scena il Monday Night tra Bologna e Cremona, sfida che chiude la terza giornata di campionato e che vede una partenza frizzante da parte di ambo le squadre. A prendere il comando del gioco dopo un equilibrio iniziale è quindi la Virtus, complice anche un paio di problemi fisici in casa Vanoli: Veronesi e Casarin sono costretti a uscire dal campo per qualche minuto. Alston ed Edwards trascinano allora le V Nere sul 23-19 di fine primo quarto, nel quale a scaldare gli animi dei tifosi di casa è soprattutto una poderosa schiacciata a canestro di Saliou Niang. Nel secondo parziale gli ospiti riescono però a rientrare sul -1 con l’incredibile tripla segnata da metà campo da Casarin e poi a passare al sorpasso grazie al canestro di Grant. Ivanovic chiama quindi un time-out per risvegliare i suoi, ma a continuare a colpire è sempre Cremona, che tocca il +11 e si presenta all’intervallo sul 41-30. Bologna scivola poi a -19 al ritorno sul parquet, con la Vanoli che riesce quindi a mettere a segno un clamoroso 28-0 di parziale a cavallo tra i due quarti. Willis e compagni continuano ad azzannare la preda con ferocia e volano via sul +30. A dieci minuti dal termine il tabellone recita allora 73-50 per la formazione di Brotto, risultato che cambia poi nell’86-69 finale, nonostante un ultimo disperato tentativo di rimonta della Virtus. Cremona trova quindi la seconda vittoria del suo campionato e sale a 4 punti, agganciando proprio Bologna. Sorride Brescia, che, alla luce di questo risultato, resta capolista in solitaria (6 punti).

IL TABELLINO
VIRTUS OLIDATA BOLOGNA-VANOLI BASKET CREMONA 69-86 (23-19, 30-41, 50-73)
Virtus Olidata Bologna – Edwards 8 (4/8, 0/6, 0/0 tl), Taylor 8 (1/1, 1/5, 3/3 tl), Alston 8 (1/3, 2/4, 0/0 tl), Jallow 9 (1/2, 1/1, 4/4 tl), Diouf 8 (3/4, 0/0, 2/4 tl); Pajola 3 (0/0, 1/4, 0/0 tl), Niang 8 (3/3, 0/0, 2/3 tl), Accorsi 3 (0/0, 1/1, 0/0 tl), Hackett 4 (2/2, 0/1, 0/0 tl), Diarra 2 (1/2, 0/0, 0/0 tl), Akele 7 (2/5, 1/1, 0/1 tl), Vildoza 1 (0/1, 0/2, 1/2 tl). All.: Ivanovic
Vanoli Basket Cremona – Anigbogu 0 (0/1, 0/0, 0/0 tl), Willis 14 (1/3, 3/7, 3/4 tl), Veronesi 11 (1/2, 3/4, 0/0 tl), Durham 17 (4/5, 2/3, 3/4 tl), N'Diaye 11 (4/5, 1/3, 0/0 tl); Jones 11 (2/3, 1/3, 4/4 tl), Casarin 10 (3/8, 1/1, 1/2 tl), Grant 9 (3/4, 1/2, 0/2 tl), Burns 3 (0/2, 1/1, 0/0 tl), Galli. All.: Brotto
 

basket
virtus bologna
vanoli cremona

Ultimi video

01:02
MCH DEDICHE POLONARA MCH

Magliette, cori, videochiamata: tutti con Achille Polonara

00:59
L'Olimpia vince a Sassari

L'Olimpia vince a Sassari

01:37
Tragedia nel basket

Tragedia nel basket

01:01
Basket, prima giornata

Basket, prima giornata

00:33
Basket: Bianchi nuovo Ct

Basket: Bianchi nuovo Ct

01:32
L'Olimpia non sbaglia

L'Olimpia non sbaglia: sua la Supercoppa

01:29
Olimpia ecco i nuovi

Ecco i nuovi dell'Olimpia

00:45
DICH ELLIS OLIMPIA DICH

Ellis: "Un onore giocare per l'Olimpia"

02:00
DICH TOTE' OLIMPIA DICH

Totè: "Ho scelto Milano per vincere"

01:34
Basketball game evolution

Basketball game evolution: la presentazione del libro

01:19
Belinelli ha detto stop

Belinelli ha detto stop

01:00
DICH ELEONORA BOI TG5 DICH

Eleonora Boi: "Mi piacciono gli horror ma non viverli..."

01:16
MCH PARATA OKLAHOMA CITY THUNDER MCH

La parata dei campioni: che festa per Oklahoma City Thunder

01:57
Il trionfo della Virtus

Il trionfo della Virtus

01:40
MCH FESTEGGIAMENTI BOLOGNA MCH

Bologna è campione d'Italia: le immagini della festa

01:02
MCH DEDICHE POLONARA MCH

Magliette, cori, videochiamata: tutti con Achille Polonara

I più visti di Basket

Sassi sul pullman dei tifosi di Pistoia di rientro da Rieti: morto il secondo autista

Raffaele Marianella, ecco chi era l'autista morto durante l'assalto al pullman dei tifosi dell'Estra Pistoia

Assalto al pullman, Meloni: "Atto di violenza inaccettabile e folle". Abodi: "Non si può morire così"

Milica Tasic, pallavolista serba, è la fidanzata di Luca Vildoza, playmaker argentino del Panathinaikos. 

Milica Tasic fa impazzire Luca Vildoza e tutta Atene

Aggredisce operatrice sanitaria in strada: arrestato e poi rilasciato Vildoza della Virtus

Tragedia nel basket

Tragedia nel basket

Basket ora per ora
Vedi tutti
21:49
Basket, Europeo U16: Italia ko in semifinale con la Lituania
19:39
Basket, Varese: Mauro Villa confermato per la stagione 2025/26
19:10
Basket: riunione Fip-Lba-Lnp a Trieste su emanazione biglietti
13:40
Bonamico, Petrucci: "E' stata una colonna per l'Italia"
17:51
Basket: Forlì esclusa da torneo estivo per motivi di ordine pubblico