Scariolo: "Addio alla Virtus? La società ha iniziato a peggiorare"

Intervistato dal media francese Skweek, Sergio Scariolo è tornato per la prima volta a parlare pubblicamente della sua separazione con la Virtus Segafredo Bologna a 48 ore dall'inizio della stagione ufficiale scorsa: "Ovviamente non era un problema dei risultati ottenuti. In realtà è stata una decisione che in un certo senso ho incoraggiato, perché la situazione è cambiata completamente da quando mi convinse la Virtus... All'epoca avevo appena firmato il mio nuovo contratto coi Raptors, ma la Virtus si è presentata con un programma di alto livello. La prospettiva, l'obiettivo, era quello di aumentare, migliorare, annualmente, e di essere, alla fine del terzo anno, in grado di competere con le migliori potenze del basket europeo. Purtroppo le cose non andarono così. L'azienda, la società proprietaria, ha cominciato a peggiorare sempre di più. E il budget è stato tagliato più e più volte. Tutti si sentivano molto a disagio nella nuova situazione: è mancato un po' di coraggio nel dire alla gente che la situazione era completamente diversa. Poi abbiamo dovuto cambiare prospettiva e obiettivi. Quando ti trovi in ​​questa situazione, senti che le ragioni per cui sei tornato in Europa, lasciando l'NBA, non ci sono più. Sfortunatamente, quello che è successo dopo la mia partenza, e non lo dico in modo allegro, anzi lo dico con tristezza, ha confermato che la lotta sarebbe diventata sempre più grande. Quindi a quel punto ho preferito forzare un po' la situazione. La questione era più profonda. In campo hai sempre la possibilità di lavorare con i giocatori che hai a disposizione. Ma la situazione era completamente cambiata. Quando la situazione cambia completamente, ti senti fuori posto. Mi sono pentito di aver lasciato la NBA? No, perché ero felice di tornare in Europa e di vincere subito una competizione molto dura come EuroCup. Ovviamente, quando i Raptors sono tornati per intervistarmi per il posto di capo allenatore, avevo la sensazione che se fossi stato ancora all'interno dell'organizzazione... Probabilmente le mie possibilità sarebbero state molto, molto più alte. E in effetti, ricordo che quando ho firmato un nuovo contratto con i Raptors, Masai Ujiri mi ha detto, "Spero che Nick (Nurse) rimanga per sempre, ma penso che potresti essere un ottimo candidato quando Nick se ne andrà". In quel momento ho finalmente deciso di tornare in Europa dopo aver firmato il nuovo contratto. Poi, dopo un paio d'anni, chiesero l'autorizzazione, hanno portato a Bologna tutto il management dei Raptors. Rimasero un giorno e mi intervistarono. Non ho potuto sostenere il secondo e ultimo colloquio perché quella settimana iniziavano le finali. Se il mio obiettivo è ancora la NBA? Sinceramente non credo che questa sia una vera prospettiva per il mio futuro".