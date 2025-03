Scafati, Ramondino: "C'è frustrazione, bastava qualche canestro in più per restare in partita"

Il coach della Givova esterna il suo rammarico per la sconfitta di Varese, ma è convinto che i suoi abbiano fornito una buona prestazione. "Complimenti a Varese per la vittoria, ha avuto una capacità migliore della nostra di fare giocate decisive. Al di là del punteggio, per qualità del gioco credo sia stata equilibrata e a fare la differenza sono state le nostre scarse percentuali ai tiri liberi e da 3. Non siamo riusciti a fare canestro dalla lunga con continuità, che sarebbe stata il modo migliore per battere la difesa di Varese. Abbiamo costruito tanti buoni tiri e fatto più assist, questo ci lascia un po’ di frustrazione perché bastava mettere qualche canestro in più per essere più in partita. Non ci deve interessare altro discorso se non il campo. Anche solo affrontare altre argomento saprebbe di alibi, quindi direi che il mio compito di oggi è valutare la prestazione di oggi, ma sono convinto che abbiamo fatto una buona prestazione. Non devo convincere nessuno, questo è solo il mio feeling a caldo a fine partita".