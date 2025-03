Scafati, Ramondino: "Abbiamo lavorato tanto e bene"

Marco Ramondino, coach Givova Scafati: “È una partita molto importante, tra due squadre della stessa fascia di classifica in lotta per salvarsi. Inoltre, particolare non secondario, è anche un derby sentito. Noi in settimana abbiamo lavorato tanto e bene per cercare di affrontare al meglio questa sfida: siamo pronti. Napoli è una squadra diversa da quando è arrivato coach Valli, ha qualità e talento diffuso sia negli esterni che nei lunghi. Hanno, inoltre, tanti giocatori capaci di costruire vantaggi per cercare un tiro”.