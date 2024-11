SCAFATI, NICOLA È CONCENTRATO SUL PRESENTE: "TREVISO? PENSERÒ SOLO A VINCERE"

Il coach della Givova, ex della sfida con Treviso, mette in silenzio i ricordi e si concentra sulla sua squadra, come ha raccontato a La Tribuna di Treviso. "Penserò solo al fatto che ho un lavoro da fare, cioè cercare di vincere la partita, come tutte le altre che giochiamo. Cercherò di concentrarmi su quello che durante la partita dovrò fare in panchina, al compito che io e la squadra abbiamo, restando focalizzati solo su questo. Scafati deve continuare a crescere e migliorare, a essere solida, a continuare a cercare una sua identità, visto che il gruppo è nuovo, a livello di giocatori come di staff".