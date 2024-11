SCAFATI, L'AVVERTIMENTO DELL'EX ZANELLI: "A TREVISO AMBIENTE INFUOCATO"

Le parole di uno dei grandi ex di questo turno, Alessandro Zanelli: «Match difficile in un ambiente che conosco molto bene e sarà senz’altro infuocato. Treviso ha bisogno di vincere per smuovere la propria classifica, anche se in quest’avvio di stagione ha dimostrato di potersela giocare alla pari con chiunque grazie al grande talento che ha soprattutto nel reparto degli esterni. Il gioco 1vs1 sarà fondamentale, loro amano giocare ad alto ritmo. Dal canto nostro andremo a Treviso per fare la nostra gara, sapendo che in questo momento della stagione potrebbe rivelarsi fondamentale mettere punti in cascina; ci stiamo preparando nella miglior maniera possibile per provare a dar continuità all’importante vittoria ottenuta domenica scorsa contro Cremona».