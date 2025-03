Sacar Anim, ala Givova Scafati: "Affronteremo una squadra molto forte in quel di Trieste. Sappiamo quanto sia importante la partita, la stiamo preparando cercando di imparare dalle nostre partite precedenti. Ogni match è importante in questo tratto finale della stagione, quindi dobbiamo avere abbastanza energia, sforzarci al massimo e rimanere necessariamente concentrati per vincere in trasferta".