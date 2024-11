SASSARI, MARKOVIC: "UN BEL TEST CONTRO UNA SQUADRA DI EUROLEGA"

Nenad Markovic presenta la sfida contro la Virtus: “Un bel test contro una squadra di Eurolega, contro un avversario molto forte, un esame per vedere la nostra crescita sui due lati del campo. Questo tipo di partite serve per capire che tipo di step sta facendo la squadra, che salto può fare, che competitività si può avere in serie A, con Milano non lo abbiamo fatto, con Brescia abbiamo rimontato e con Tortona siamo andati vicini con squadre tra le prime 5-6, vediamo se riusciamo a fare un ulteriore passo in avanti. Se vogliamo fare qualcosa di importante in campionato devi provare a vincere delle partite “fuori portata”. Pressione o no pressione, devi fare canestro, devi difendere, devi essere mentalmente pronto, ok a Bologna nessuno magari si aspetta di vincere; invece, con Pistoia hai le gambe pesanti o altro, bisogna togliersi dalla testa questo tipo di cose, nel basket si deve giocare al massimo per quaranta minuti, facciamo sempre le stesse cose, le prepariamo nella stessa maniera contro qualunque avversario”.