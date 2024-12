Sassari, Markovic: "Ottimo primo tempo, contenti per la vittoria"

Il commento nel post partita di coach Nenad Markovic: “Abbiamo giocato un ottimo primo tempo, muovendo bene la palla e facendo quello che volevamo. Nel terzo quarto abbiamo perso un po’ la nostra organizzazione, abbiamo smesso di muovere la palla e abbiamo cercato soluzioni individuali e in quel momento Venezia ha trovato il ritmo dalla transizione offensiva, costruendo tiri aperti. Abbiamo avuto problemi di falli da presto e questo ci ha limitato un po’ ma la cosa più importante è che dopo aver subito nel terzo quarto perdendo un po’ di lucidità. Siamo entrati nell’ultimo parziale molto bene, controllando il ritmo, muovendo bene la palla e trovando le miglior soluzioni offensive.

Credo che abbiamo controllato a rimbalzo in attacco, soprattutto le soluzioni in post up di Kabengele. Ennis ci ha fatto male con due tiri da fuori ma non puoi contenere tutto, siamo molto contenti della vittoria”.