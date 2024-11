Sassari, Markovic: "Hanlan? Chiesto informazioni, ma credo nei miei"

Nenad Markovic nella solita conferenza stampa in Club House per presentare il delicato match contro Trieste di domenica 1 dicembre alle 19:30 al PalaSerradimigni. Sulla voce dell'interessamento per Olivier Hanlan: "Parliamo del match contro Trieste o dei rumors? Ogni squadra sta facendo dei movimenti ogni settimana, non siamo diversi, chiediamo informazioni, ma non significa che vogliamo firmare qualcuno e cambiare, credo nei miei giocatori, abbiamo una partita importante e spero che tutti i giocatori nonostante qualche acciacco post nazionali siano presenti. Arriviamo da due settimane di pausa, lavoriamo in allenamento e vogliamo presentarci a domenica nel miglior modo possibile".