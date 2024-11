SASSARI, MARKOVIC: "FATTO PASSO AVANTI, CONTINUARE A COMBATTERE"

Ecco il commento di coach Nenad Markovic a fine gara: "Prima di tutto complimenti a Tortona per la vittoria, oggi credo che entrambe le squadre avrebbero potuto vincere. È stata una gara tosta, buona partita in termini di spirito di combattimento e credo che abbiamo controllato gran parte del match perdendo per alcuni piccoli dettagli: alcuni tiri aperti sbagliati, rimbalzi in attacco in alcuni momenti cruciali. Penso che abbiamo fatto un grande passo in avanti rispetto alle ultime partite, soprattutto sotto l'aspetto difensivo, dobbiamo continuare a stare uniti e combattere insieme".