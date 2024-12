Sassari, Markovic: "Cremona è stata sfortunata"

Nenad Markovic, coach Banco di Sardegna Sassari: “Arriviamo da una settimana di allenamenti per quanto possibile normale, con le festività di mezzo. Affrontiamo Cremona, una squadra che secondo me gioca un buon basket e che è stata un po’ sfortunata perdendo alcune partite nel finale, come con Trapani e Treviso. È un gruppo ben allenato che può contare su diverse soluzioni offensive e può schierare difese diverse, ha dei buoni tiratori che hanno tanti punti nelle mani. Non sarà una sfida facile. Erten Gazi? Quando si parla di mercato ci sono più aspetti da valutare: da un lato c’è quello che vorresti e dall’altro quello che offre e quello che puoi permetterti. Credo che Gazi sia un ottimo giocatore che finora non ha avuto abbastanza opportunità di mostrare il suo valore. Dopo l’esperienza negli Stati Uniti è arrivato in squadre dove il suo ruolo era coperto da giocatori di alto calibro: noi avevamo bisogno di un aiuto e il suo arrivo ci è utile già in prospettiva perché al momento siamo in dieci e questo non ci permette di turnare neanche in allenamento. Sono convinto che voglia mostrare il suo valore e possa darci il giusto contributo: ovviamente è arrivato solo ieri e dobbiamo capire come inserirlo al meglio. Cercheremo di tesserarlo in mattinata perché sia arruolabile".