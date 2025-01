Sassari, Gazi: "Bella opportunità e un onore essere qui"

Erten Gazi, guardia Banco di Sardegna Sassari: “E' una bella opportunità e un onore per me essere qui, conosco la storia del club, sono felice giocare in una città che compete ai massimi livelli, sono rimasto piacevolmente colpito dall'impatto con la Dinamo e cercherò di sfruttare al massimo questa occasione. La cosa più importante nella squadra è avere delle ottime persone all'interno della squadra e nel club, il coach mi conosceva dai tempi di quando giocavamo contro in Turchia (Markovic allenava il Gaziantep), mi ha parlato al telefono, sono rimasto subito convinto dalla sua proposta che mi sarei subito inserito nel contesto di squadra e del suo sistema di gioco. Pierre l'ultimo giorno prima di partire mi ha parlato benissimo della società e della squadra, sicuramente mi ha dato un ulteriore spinta nell'accettare. "Ho sentito subito che la Sardegna è diversa dal resto dell'Italia, io sono cresciuto a Cipro su un'isola e ci sono molte similitudini, mi sono subito trovato a mio agio e spero di riuscire a vederne una parte".