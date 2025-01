Sassari, per la panchina è confermato Massimo Bulleri

Come riportato da L'Unione Sarda, la decisione del Banco di Sardegna è quello di prolungare la fiducia come head coach a Massimo Bulleri, assistente di Nenad Markovic prima dell'esonero del tecnico bosniaco. I prossimi movimenti si attendono dunque sul mercato giocatori, anche se è difficile immaginarsi stravolgimenti prima del posticipo del 17° turno con la Virtus Bologna (domencia 26 gennaio, ore 18.15): il primo rinforzo sulla lista dovrebbe essere quello di un lungo, per sostituire l'infortunato Nate Renfro.