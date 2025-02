Sassari, Bulleri: “Con lo Cholet ho visto anche cose positive, ora voltiamo pagina”

Il coach della Dinamo ha analizzato il ko di Europe Cup, proiettandosi al prossimo impegno di campionato con Milano.“Voglio cogliere più gli aspetti positivi di quelli negativi, anche se l'obiettivo principale era la vittoria e purtroppo non siamo riusciti a ottenerla. Restano comunque tanti spunti positivi: penso che la differenza, in negativo, l'abbia fatta principalmente l'approccio, che non è stato solido e aggressivo come ci aspettavamo. Poi, nel secondo, terzo e quarto quarto, siamo migliorati mettendo la partita sui binari che ci piacciono. Questo ci ha permesso di giocarcela fino all'ultimo. Ora però voltiamo pagina".