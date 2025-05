Reggio Emilia, colloqui con Sambugaro per il post-Coldebella

Raffreddatasi la pista che porterebbe a Nicola Alberani, la proprietà della Unahotels Reggio Emilia avrebbe intensificato i contatti con Marco Sambugaro (DS Estra Pistoia, in scadenza di contratto al 30 giugno e senza la possibilità di rinnovare coi toscani): stando a quanto riportato dalla Gazzetta di Reggio, quello ai biancorossi sarebbe il primo incarico della carriera dirigenziale del 54enne in una squadra col doppio impegno (LBA e coppa europea) dopo le annate a Piacenza, Biella e il biennio in Toscana.