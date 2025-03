Scafati, la nuova guardia arriva dal campionato finlandese

Riprendendo il comunicato rilasciato dai gialloblu, "La Givova Scafati cala il jolly per il rush finale del campionato e mette sotto contratto Luka Sakota, 24 anni, atleta dal doppio passaporto canadese e croato". La guardia di 198 cm è prelevata dal Tampereen Pyrinto, squadra eliminata ai quarti di finale dei Playoff del campionato finlandese: l'arrivo è atteso per la serata odierna, col giocatore a disposizione di coach Ramondino per l'intera settimana di allenamenti in vista della trasferta di Trento (sabato 5, ore 20).