Sacchetti Summer Camp: torna il camp dell'inclusione per tutti i giovani cestisti

Il camp di Brian Sacchetti, ex nazionale e giocatore di Serie A, è il primo camp estivo di basket in Italia ad essere dedicato anche a ragazzi sordi, che possono così condividere con i loro coetanei normodotati giornate intere di pallacanestro, all'insegna dei suoi valori di inclusione e uguaglianza. “Avendo sperimentato in prima persona come lo sport sia in grado di sensibilizzare ed abbattere qualsiasi barriera, ho fortemente creduto insieme a tutto il mio team in questo progetto", racconta Brian Sacchetti, “Lo scorso anno è stata una scommessa, che ha confermato e dimostrato ancora una volta quanto condividere una passione, come quella sportiva, faccia sentire tutti parte di una sola grande squadra e famiglia, quella del Sacchetti Summer Camp, senza alcuna distinzione.”