Pistoia, Saccaggi: "Tifo? Una roba del genere non si vede mai"

L'edizione odierna de Il Tirreno riporta le parole di Lorenzo Saccaggi (guardia Estra Pistoia), nella settimana tra la sconfitta casalinga con Trieste e il prossimo impegno al PalaCarrara con Sassari (domenica 6 aprile, ore 17.30): "La spinta maggiore per noi arriva dal tifo, fino alla fine non mancherà mai l'impegno nonostante sia molto difficile. Una roba del genere non si vede mai, spero che ciò che accada venga messo in risalto in tutta Italia. Solo a Pistoia potrebbe succedere. Non ho abbastanza parole per ringraziarli. I 2000 punti con Pistoia? Sono cose che rimangono per sempre. Nonostante quello che stiamo vivendo è bello sentire il calore del pubblico, gli applausi, il coro".