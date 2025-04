Trieste, Ruzzier: "Cremona? Dovremo fare una partita accorta"

Intervistato da Il Piccolo in quanto capitano della Pallacanestro Trieste ed ex della prossima partita giuliana (trasferta a Cremona, 28 aprile, ore 20), Michele Ruzzier ha parlato del momento della squadra di coach Christian: "Dopo Trieste, Cremona è il mio posto del cuore. Una città che mi ha accolto benissimo, in cui ho conosciuto la mia ragazza e che mi ha dato la possibilità di giocare stagioni memorabili. Con loro c’è stata una Coppa Italia vinta con grande merito da assoluti outsider, al termine di una stagione in cui la mano di un grande coach come Sacchetti ci regalò un traguardo incredibile. Ho un ricordo davvero molto bello di quel gruppo, coeso e compatto. Difficoltà della gara? Nei finali di stagione è sempre così, ogni squadra gioca per un obiettivo e questo rende tutte le partite estremamente complicate. Sarà così anche lunedì sera: sono convinto che la Vanoli scenderà in campo per vincere. Per uscire dal PalaRadi con i due punti, dovremo fare una partita accorta, prestando grande attenzione al valore della nostra avversaria".