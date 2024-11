A margine della sconfitta con la capolista Trento, per l'Estra Pistoia ha parlato anche Maverick Rowan: "Dobbiamo migliorarci, non c'è altro da aggiungere. È tutto qui, tutti pensiamo la stessa: dobbiamo migliorare nel finale. Abbiamo un allenatore nuovo arrivato da due settimane e adesso abbiamo una pausa che ci servirà per fare questi aggiustamenti".