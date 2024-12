Pistoia, pres. Rowan: "Facile essere tifosi quando tutto va bene"

Attraverso TV Prato, il canale ufficiale dell'Estra Pistoia, il presidente Ron Rowan ha parlato del momento dei biancorossi e dell'inizio di stagione assai complesso vissuto al PalaCarrara, che ospiterà Tortona nel prossimo turno (domenica 22, ore 17.30): "I tifosi ci stiano vicini. Abbiamo bisogno di loro in questo momento di difficoltà. Dobbiamo cercare di superare questo momento difficile, abbiamo bisogno della nostra gente. È facile essere tifosi quando tutto va bene. Più difficile è stare vicino alla squadra quando le cose non vanno. È un brutto momento, dobbiamo riprenderci, trovando le soluzioni giuste in un modo o nell'altro. Markovski sta lavorando per migliorare i dettagli dei finali di gara. Avessimo vinto 3 partite staremmo parlando di un'altra situazione. La squadra è buona e vale i playoff che restano il mio obiettivo. In un modo o nell'altro dobbiamo invertire il trend e tornare a vincere che resta una priorità. Sto valutando tutto in questi primi mesi di presidenza per poter prendere le giuste decisioni per il futuro. L'obiettivo a lungo termine è rafforzare il brand e migliorare il nostro impianto, dentro e fuori il PalaCarrara. La partita di domenica è importante per tutti. Spero che con l'aiuto dei tifosi la squadra possa tornare a vincere. Questa è la priorità adesso".