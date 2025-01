Rossato: "Attenta Trapani, Sassari dà il meglio fuori casa"

Missione rilancio per il Trapani Shark. Dopo lo stop del Taliercio, la squadra di Jasmin Repesa vuole riprendere la sua marcia a cominciare dalla prossima sfida casalinga. Lo dice anche Riccardo Rossato, che ha così parlato ai nostri microfoni: "Siamo reduci da una sconfitta a Venezia, una brutta performance. Abbiamo iniziato subito a lavorare per la prossima partita contro Sassari approcciando la settimana nella maniera giusta, stiamo lavorando veramente forte per vincere la partita e ottenere il miglior posto possibile in vista della Coppa Italia".