Trieste, intervento chirurgico riuscito per Colbey Ross

Riportiamo il comunicato rilasciato dalla società giuliana: "Pallacanestro Trieste comunica che, venerdì sera, Colbey Ross è stato sottoposto con successo a un intervento chirurgico per riparare il danno ai legamenti del pollice destro, infortunio subito durante l’allenamento di mercoledì. Un aggiornamento sulle condizioni di Colbey sarà fornito al termine della pausa di campionato LBA. Pallacanestro Trieste e Colbey desiderano esprimere la loro più profonda gratitudine all’Ospedale di Cattinara, al Dott. Luigi Murena e alla sua equipe per la loro impeccabile assistenza, attenzione e competenza. Un ringraziamento speciale va anche a tutto il nostro Staff Medico per la dedizione al proprio lavoro e il supporto offerti a Colbey e alla sua famiglia". Obbligata l'assenza per la Frecciarossa Final Eight, la speranza è che lo stop del play sia il più breve possibile.