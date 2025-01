Trapani, Robinson al rientro porta Brown verso la tribuna

Dopo aver saltato la sfida contro Reggio Emilia per l'infortunio rimediato contro Milano, Justin Robinson dovrebbe tornare a disposizione di Trapani per la trasferta a Venezia (domenica, ore 18.15): Il Giornale di Sicilia, riportando dei primi lavori in gruppo della guardia americana, individua in Gabe Brown il "sacrificato" nel pacchetto stranieri per poter mandare a referto Robinson. L'ex Varese, in nome del contratto trimestrale firmato a novembre per tamponare gli infortuni tra le ali trapanesi, è al momento indietro nelle gerarchie rispetto a Yeboah.