Rissa Olimpia-Virtus: solo multe per Milano, Hackett e Teodosic

© twitter

Squalifica del campo per una gara all'Olimpia Milano, sostituita da ammenda di 12mila euro. È una delle decisioni del giudice sportivo della Fip per la rissa tra alcuni tifosi milanesi e i giocatori Daniel Hackett e Milos Teodosic della Virtus Bologna alla fine di gara-2 della finale scudetto al Forum. L'Olimpia è stata punita "perché il pubblico di casa entrava in contatto con un tesserato avversario al termine della gara, all'uscita dal campo di gioco", si legge nelle motivazioni. Le squalifiche inflitte sono state tutte sostituite da ammenda: un turno di stop a Teodosic sostituito da multa di 3mila euro per comportamento plateale e violento nei confronti del pubblico ospitante, un turno ad Hackett per comportamento plateale e violento nei confronti del pubblico ospitante sostituito da ammenda di 3mila euro. A Milano e Bologna anche un'ulteriore multa di 500 euro ciascuna per offese collettive sporadiche del pubblico agli arbitri. Altre due sanzioni riguardano la gara del 9 giugno scorso: multa di 500 euro a Milano per offese collettive sporadiche del pubblico agli arbitri, squalifica di un turno a Paul Biligha, sostituita con ammenda di 3mila euro, perché nell'ultimo minuto di gioco, durante una situazione di inizio rissa, abbandonava l'area della panchina entrando in campo. Per tale comportamento veniva espulso.