Milano, Ricci: "Tornare a casa stasera sarebbe una delusione"

In previsione del quarto di finale di Frecciarossa Final Eight con la Virtus Segafredo Bologna, Giampaolo Ricci (capitano EA7 Emporio Armani Milano) ha parlato al Corriere della Sera ed. Milano: "Incontrare subito le Vu Nere? Può essere un vantaggio: un successo contro i nostri più grandi rivali ci darebbe una grande spinta. Ma tornare a casa già stasera sarebbe una delusione. Arriviamo in fiducia? Sicuramente. Però non siamo ancora molto costanti, stiamo capendo chi siamo e anche le sconfitte aiutano. Per il lavoro che abbiamo fatto, ci meriteremmo questa coppa: ci teniamo molto, a Kaunas lo abbiamo dimostrato. Il derby? Il primo anno le sentivo tanto: ero stato capitano a Bologna e venivo dallo scudetto vinto. Ma adesso sono al 100% un uomo Olimpia. Il mio pensiero è: se non gioco quanto vorrei, c'è un motivo. Ho imparato a lasciare andare quello che non posso controllare. E se penso al mio percorso, partendo da zero, sono solo grato. Finita la carriera da giocatore? Credo che farò altro: so che ho le energie e le capacità per nuove sfide. Vorrei sfruttare la matematica, magari fare un Master e lavorare in azienda".