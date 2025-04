Trapani, Repesa: "Venezia? Negli ultimi 2 mesi sono i più in forma"

Presentando la sfida di stasera con Venezia (palla a due alle 20.30 al PalaShark), coach Jasmin Repesa ha parlato di come si è avvicinata Trapani alla sfida del 27° turno di LBA: "Non voglio finire contro nessuno con 2 sconfitte in stagione regolare, vogliamo proteggere e difendere il nostro campo facendo di tutto per fare una bella partita. Venezia è una società storica, una squadra fatta molto bene per giocare l'EuroCup. Purtroppo all'inizio hanno avuto tanti problemi con gli infortuni, ma negli ultimi 2 mesi sono la squadra più in forma. Tante vittorie, ora sono in zona playoff. Ci aspetta una partita contro la squadra più fisica, insieme alla Virtus, nel nostro campionato. Una squadra coperta con due giocatori di qualità in tutte le posizioni. Sono primi per rimbalzi, dobbiamo partire da lì. Ci siamo preparati come per tutti gli avversari. Loro hanno tanti giocatori versatili: ci è voluta una preparazione profonda per provare a toccare ogni dettaglio. Siamo veramente orgogliosi di essere seguiti così dal nostro pubblico, non solo in casa. Tutti i palazzi dove gioca la Trapani Shark sono sold out. Quando siamo stati a Reggio, Trento, Brescia, Cremona è stato sold out. Un orgoglio per noi, una squadra che alla gente piace vedere, dobbiamo andare avanti così. Ci aspetta un calendario davvero difficile, sfide vere. Abbiamo fatto il primo passo storico con la qualificazione ai playoff, adesso dobbiamo lottare per finire più in alto possibile per avere il fattore campo a favore".