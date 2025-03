Trapani, Repesa: "Abbiamo fatto un buon lavoro, intensi e aggressivi"

La serata da record del Trapani Shark(131-88 contro Trieste) è stata così commentata, ai microfoni di DAZN, dal coach granata Jasmin Repesa: "Ci siamo parlati prima della partita. Ci siamo detti di non subire canestri facili, in transizione. Di fermarli e giocare 5vs5 già a metà campo. Abbiamo fatto un buon lavoro, intensi e aggressivi. Tutto è partito da questo. Quando si difende bene si prendono canestri facili in transizione, si prende fiducia. E va tutto bene, non so quante triple abbiamo segnato stasera giocando una bella pallacanestro. Complimenti di cuore ai ragazzi, all'ambiente che ci ha sostenuto, allo staff".