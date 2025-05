Trapani, Repesa: "Ogbeide? Giocherà in questa serie"

Le chiavi per Gara-2? In difesa non regalare niente. Abbiamo regalato 10 punti con falli inutili in situazione di bonus. Non regalare questi tagli e canestri facili. Non regalare rimbalzi in attacco. Correre con fiducia e con linee di corsa alle quali siamo abituati. In attacco tanta più fluidità rispetto a oggi. Questo è tutto. Se lunedì potrebbe esordire Ogbeide? Vediamo. Sicuramente giocherà in questa serie. Prima o dopo. Lui è arrivato molto indietro, inserirsi nel nostro modello di gioco non è semplice. Uno che non è capace fa fatica, si vede subito. Non si è allenato per tanto tempo, e si è presentato in condizioni non ottimali. Sicuramente sarà inserito durante la serie".