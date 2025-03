Trapani, Repesa: "Gli utlimi 15' abbiamo giocato bene"

Nell'immediato post-partita dell'89-94 di Reggio Emilia, Jasmin Repesa (coach Trapani Shark) ha parlato in conferenza stampa della vittoria dei suoi: "Complimenti ai ragazzi per una vittoria alla fine strameritata. Purtroppo nel secondo quarto siamo andati in tilt, non seguendo il nostro gioco in attacco bene e non difendendo bene. Senza per altro raggiungere il nostro primo obiettivo, controllare i rimbalzi difensivi: nel secondo quarto ci hanno fatto male. A inizio terzo quarto sembrava una squadra quasi vuota mentalmente sul campo, ma dopo la tripla di Galloway siamo rientrati. Con due "4" in campo abbiamo corso il campo, la fluidità in attacco è stata migliore. Si vede anche dai 26 assist. Gli ultimi 15' abbiamo giocato bene. Complimenti a Reggio Emilia, un ambiente straordinario e molto competitivi in campo".