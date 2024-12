Trapani, Repesa: "Prima o poi dovevamo perdere"

Nella sala stampa dell'Unipol Forum, Jasmin Repesa ha così commentato la sconfitta di Trapani contro l'Olimpia Milano: "Complimenti a Milano per una vittoria strameritata. Siamo partiti come volevamo, difendere e correre come siamo abituati. Purtroppo i falli, soprattutto dei nostri lunghi, ci hanno chiesto cambiamenti e cercare giocatori dalla panchina, da dove oggi non abbiamo avuto niente. Tutti i giocatori hanno +/- molto basso in pochi minuti, così vincere partite come contro avversari come Milano è impossibile. Guardiamo avanti, la prossima sarà ancora molto dura contro Reggio Emilia. A inizio terzo quarto poca intensità, difesa, lucidità in attacco. Loro sono una squadra da EuroLeague, fisica e atletica. Hanno alzato l’intensità e siamo andati fuori. Contro squadra come l’Olimpia Milano se non ti muovi continuamente e non muovi la palla fai fatica. Dopo essere arrivati quasi a -20 abbiamo continuato a lottare, non abbiamo smesso di giocare. Questa è la cosa più positiva come i primi 7'. Come ho detto prima della partita con Trento, prima o dopo dovevamo perdere. E farlo con Milano è un dispiacere, perché potevamo giocare meglio. Vincere o no, sicuramente si cerca sempre di vincere. Ma il rendimento dalla panchina è stato troppo sottotono per poter competere contro questo avversario. Su Robinson, vediamo, si è girato il ginocchio. Ci ha provato ma non poteva continuare la partita. Speriamo non sia nulla di grave".