Trapani, Repesa: "Festeggio quando si vince un trofeo"

Prima di partire per Milano e affrontare l'Olimpia nel posticipo della 12° di LBA (palla a due alle 19), coach Jasmin Repesa ha parlato così dell'avvicinamento della sua Trapani (orfana dell'infortunato Yeboah): "Le emozioni e le sensazioni sono quelle di ogni partita. L'Olimpia Milano è tra le squadre più forti d'Europa. Per noi è una sfida veramente importante per vedere il nostro livello. Milano prima di questa settimana ha avuto sei vittorie di fila in Eurolega. Contro il Bayern Monaco hanno perso con grande sfortuna. Giocare contro Milano per me, giocatori e una società neopromossa e giovane da una parte è un privilegio, ma anche una sfida importante. Fare un passo in avanti in una vetrina così importante, come quella di giocare al Forum, è una soddisfazione e una possibilità per fare vedere che siamo sulla strada giusta. I margini di miglioramento sono ampi e andiamo avanti step by step. Celebrazioni? Io sono una persona che festeggia quando si vince un trofeo. Siamo in un periodo in cui le emozioni sono ad altissimo livello. Contro Trento è stato bello vincere, ma da martedì ci siamo messi al lavoro per migliorare ciò che non è andato bene. C'è tanto da lavorare per arrivare al livello dove noi vogliamo essere. I rimbalzi sono un concetto di squadra. Gli esterni devono fare il tagliafuori. Abbiamo fatto progressi incredibili in una parte di gioco dove siamo migliorati tanto. Alibegovic, ad esempio, ha migliorato i propri numeri in tal senso, con molta più presenza".