Reggio, Priftis: "Partita molto dura, siamo stati competitivi"

Il coach di Reggio Emilia analizza la sconfitta in Gara 1 con Trapani e fa i complimenti ai suoi ragazzi e all'avversario. "Sicuramente è stata una partita molto dura, molto difficile. Siamo stati seri e competitivi per tutta la partita. Penso la differenza l'abbiano fatta la percentuali da tre punti, con questi numeri siamo stati fin troppo bravi a restare attaccati a loro, ma dobbiamo trovare più efficacia al tiro. Alla fine la partita penso sia stata decisa dai dettagli, un tiro che entra, uno che esce, quello che resta è che dobbiamo tornare tra 48 ore con la stessa mentalità. Complimenti a Trapani per l'ottima partita, sono un avversario davvero tosto. Non abbiamo letto la loro difesa sul pick and roll, non siamo sempre stati perfetti. Sulla difesa abbiamo fatto una buona partita, ma ci sono stati un paio di momenti nell'ultimo quarto dove eravamo un passettino indietro rispetto allo svolgimento dell'attacco e lo abbiamo pagato".