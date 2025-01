Reggio, Priftis: "Grande vittoria, è stato decisivo il finale nella gara di Bonn"

Il coach della Unahotels commenta l'accesso alle Top 16 di Champions League dopo la vittoria con i tedeschi del Telekom Bonn. "Ovviamente è stata una grande vittoria e un bel traguardo per il club essere entrati nelle Top16. Facendo un passo indietro, penso sia stato decisivo ribaltare il risultato nel finale della gara di Bonn. La stanchezza è stata una componente per entrambe le squadre, non abbiamo giocato un bella partita ma abbiamo vinto a differenza di Milano dove abbiamo giocato bene ma perso".