Reggio Emilia, Faye: "Venezia ha tanto talento, rispondiamo con il fisico"

L'UNAHOTELS Reggio Emilia si prepara alla prossima gara di campionato contro l'Umana Reyer Venezia. L'obiettivo dei biancorossi è vincere, ovviamente, cercando di dare continuità al doppio successo contro Tortona in Serie A e Slask Wroclaw in Champions League. Di questo e non solo ne abbiamo parlato con Mouhamed "Momo" Faye: "Il campionato sta andando bene, stiamo crescendo come squadra. Siamo reduci da due vittorie di fila. Vediamo come andrà contro Venezia".