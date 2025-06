Reggio Emilia, Uglietti: "Priftis mi ha sempre dato tanta fiducia"

Le pagine sportive della "Gazzetta di Reggio" ospitano nell'edizione odierna le parole del play torinese, che vestirà biancorosso per la terza annata consecutiva nel 2025/26: "Sono contento, lo ero già quando avevo prolungato e lo sono ovviamente ora. Adesso stacco un poco, poi riprenderò a lavorare da solo. I rinnovi di Priftis e Smith? Il coach mi ha sempre dato tanta fiducia, con lui mi sono trovato bene. Avere di nuovo Jamar al fianco è un'altra bella certezza. Il 2024/25 è la mia miglior stagione di sempre? Per tanti aspetti credo proprio di sì. Non guardo tanto i numeri e le statistiche, ma penso a tanti altri aspetti. La sicurezza di me e nelle mie doti, la maturità nel gestire le situazioni e le letture, la continuità nell'aggressività difensiva. Bilancio della stagione reggiana? Penso che sia stata una buona stagione, ci siamo qualificati di nuovo per i playoff e non era certo scontato, in un campionato sempre più competitivo, e siamo arrivati ai quarti di finale in BCL”.